Nach 2 Jahren: Flytampa updatet Las Vegas auf V2

FlyTampa hat ihre zwei Jahre alte Szenerie LASVEGAS MSFS ein Update verpasst, das als Version 2 gekennzeichnet ist. Dieses Update bringt eine Vielzahl von Verbesserungen und Erweiterungen für den KLAS-Flughafen und seine Umgebung und macht das virtuelle Erlebnis für Flugbegeisterte noch intensiver.

Die Flughafenaktualisierungen umfassen verfeinerte KI-Parkcodes, Leistungsverbesserungen und verbesserte Fluggastbrückenanimationen und tragen so zu einer flüssigeren und realistischeren Simulation bei. Darüber hinaus haben die berühmten Wahrzeichen und Attraktionen von Las Vegas große Aufmerksamkeit erhalten, mit Aktualisierungen der MGM Sphere mit animierten Projektionen, vorübergehenden Aktualisierungen der Beschilderung in der Harry-Reid-Einrichtung und verbesserten Animationen an renommierten Standorten wie dem Caesars Conference Center, dem Circa Hotel und Bellagio Springbrunnen, Mirage Volcano und der Park MGM.

FlyTampa hat sich mit diesem Update noch einen Schritt weiter gemacht, um den visuellen Gesamteindruck und die Authentizität der Las Vegas-Landschaft in MSFS zu verbessern. Die Einbeziehung animierter Elemente wie der Einschienenbahn von Las Vegas, den Wandanimationen und dem Stadionschwimmen des Circa Hotels sowie der Wandanimation des World Resorts verleiht der virtuellen Landschaft eine dynamische Note. Die Liebe zum Detail wird auch bei den Aktualisierungen des Vorfeldgewirrs des Flughafens, der statischen Jets und des Caesars Conference Center deutlich. Dadurch verbessert dieses FlyTampa-Update nicht nur die Leistung und Funktionalität des Flughafens Las Vegas, sondern verändert auch das gesamte Stadtbild und sorgt für ein lebendigeres und realistischeres Flugerlebnis in der Welt des Microsoft Flight Simulator.