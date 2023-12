MAS*H kommt ins Flight Simulator Cockpit

Fans der legendären US-TV-Serie MASH aus den 1970er Jahren können sich über ein neues Addon für Microsoft Flight Simulator freuen. Der Entwickler Spinoza hat mit “MASH MSFS” erstmalig das Setting der berühmten Krankenhaus-Serie in das aktuelle Flight Simulator Spiel übertragen.

Die Serie MAS*H, die zwischen 1972-1983 mit über 250 Folgen ausgestrahlt wurde, spielt im mobilen Feldlazarett der 4077th in Korea während des Koreakrieges zwischen 1950-1953. Sie thematisiert auf humorvolle Weise aber auch ernste Kriegsthemen und wurde zu einer der erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten.

Das neue MSFS Addon von Spinoza ermöglicht es Flugsimulator-Piloten nun, das Feldlazarett der 4077th sowie die Umgebung originalgetreu im Flight Simulator anzusteuern. Authentische Gebäude und Fahrzeuge aus der Serie wurden detailliert nachgebaut. Auch Hinweisschilder und Markierungen versetzen Fans direkt in die Welt von MAS*H.

Laut Entwickler Spinoza soll das Produkt alle MAS*H-Enthusiasten ansprechen und gleichzeitig einen kleinen Tribut an die kürzlich verstorbene Sally Kellerman darstellen, die in der Serie die Rolle der „Major Margaret Houlihan“ verkörperte. Mit dem Addon können Piloten die Geschichten rund um Hawkeye Pierce, B.J. Hunnicutt und Co. nun auch aus der Luft erleben.

Für 18.43€ kann das MAS*H MSFS Paket ab sofort über die Online-Plattform simMarket heruntergeladen werden.