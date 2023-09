Man könnte ja mal in Japan vorbeischauen: ASAHIKAWA AIRPORT RJEC

Vom Japan Spezialist MFSG kommt heute ein Flughafen der Präfektur Hokkaido auf der Insel Hokkaido, genannt Asahikawa (IATA: AKJ, ICAO: RJEC). dieser Flughafen bedient die Städte Asahikawa und Higashikagura.

Asahikawa ist eine Stadt in der Präfektur Hokkaido in Japan. Sie ist die zweitgrößte Stadt auf Hokkaido und bekannt für ihre wunderschöne Landschaft und ihr kaltes Klima. Asahikawa beheimatet den Flughafen Asahikawa, der als einer der wichtigsten Flughäfen der Region gilt. Der Flughafen bietet Verbindungen zu verschiedenen Städten in Japan und anderen Teilen Asiens.

Der Flughafen Asahikawa liegt etwa 14 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Asahikawa und bietet Inlands- und internationale Flugverbindungen an. Es gibt regelmäßige Flüge zu verschiedenen Zielen in Japan wie Tokio, Osaka, Sapporo und Fukuoka. Darüber hinaus gibt es auch internationale Flugverbindungen nach Seoul in Südkorea.

Der Flughafen Asahikawa verfügt über eine einzige Start- und Landebahn. Hier sind einige Details zur Runway:

Länge und Breite: Die Start- und Landebahn des Flughafens Asahikawa ist 2.500 Meter lang und 60 Meter breit. Sie ist ausreichend dimensioniert, um eine Vielzahl von Flugzeugen abzufertigen. Ausrichtung: Die Runway ist in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, genauer gesagt in Richtung 01/19. Das bedeutet, dass Flugzeuge entweder in Richtung Norden (01) starten und landen oder in Richtung Süden (19). Belag: Die Runway des Flughafens Asahikawa ist mit einer Asphaltdecke versehen, die eine glatte Oberfläche für sicheres Starten und Landen bietet. Beleuchtung: Für den Betrieb bei Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen ist die Runway mit Beleuchtungseinrichtungen ausgestattet, die den Piloten helfen, die Bahn klar zu erkennen.

Bequem mit automatischer Installation über die SIMMARKET App zu beziehen für ca. 14 euro.