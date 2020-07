Kurze Previews aus Langeoog

In Ostfriesland geht die Arbeit voran. Das zeigen Stairport und Aerosoft jetzt mit neuen Previews von German Islands 1 “Ostfriesland”. Mit Screenshots der Insel Langeoog gibt es auf Facebook neue Impressionen der Szenerie zu sehen. Die Ostfriesland-Szenerie soll bald in X-Plane an den Start gehen und wird sicher viele virtuelle Inselflieger ansprechen.