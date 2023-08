Kurz vor Release: Black Square TBM 850 für MSFS

Mit “Uhrencockpits” und futuristischen Flugzeugen ist Black Square schon seit einiger Zeit im MSFS Wettbewerb eingestiegen. Nun haben die Entwickler ein Dev-Update über ihren nächsten Release veröffentlicht: die TBM 850.

Überzeugen will das Addon mit über 100 einstellbaren Fehlern, detailliertes Modeling von außen sowie innen. Bewegbare Türen, Motorhauben und weitere Klappen sind natürlich auch mit dabei!

Avionics sind keine Rarität!

Das sagen zumindest die Entwickler, die insgesamt 10 verschiedene Avionics, Transponder, Wetterradar, Funkgeräte etc., angekündigt haben. Mit enthalten ist das GTN 750 sowie GNS 530. Addons wie das PMS50 werden ebenfalls kompatibel sein, sagt Black Square in ihrem Post auf Just Flight.

Lernen geht immer!

In dem kurzen Text von dem Team wurde am Ende ein Link zum Manual der TBM 850 verlinkt. Falls sich jemand schon jetzt mit den Systemen (wenn auch nur in der Theorie) vertraut machen will, kann das hier tun.

“TBM steht kurz vor Veröffentlichung”

Leider wurde kein genaues Veröffentlichungsdatum von Black Square mitgeteilt. Aber keine Verzweifelung: bei der gewählten Formulierung der Entwickler kann man mit einer recht zeitnahen Veröffentlichung rechnen.