Kristiansund Kvernberget Flughafen (ENKB) für MSFS

Willkommen zum Kristiansund Kvernberget Flughafen (ENKB), einer beeindruckenden Zusammenarbeit zwischen XWind Studios und Jakub Łukaszewski. Dieser Flughafen ist ein kleiner, aber belebter Knotenpunkt, der sich im Herzen von Kvernberget auf der malerischen Insel Nordlandet befindet. ENKB zeichnet sich als einziger planmäßiger Flughafen der wunderschönen Region Nordmøre aus und fungiert als Tor für unzählige Reisende jedes Jahr.

Hauptmerkmale der Szenerie

Detaillierte Bodentexturen und Flughafengelände

Kristiansund Kvernberget bietet benutzerdefinierte Bodentexturen für das gesamte Flughafengelände, was zu einem realistischen und immersiven Erlebnis beiträgt. Die detaillierte Nachbildung des landside-Bereichs mit maßgeschneiderten Modellen sorgt dafür, dass jedes Gebäude und jede Infrastruktur authentisch wirkt.

Anpassungen der Gelände-Elevation

Das gesamte Inselgebiet wurde mit speziellen Höhenanpassungen versehen, um die natürliche Topographie der Region zu reflektieren. Dies sorgt für ein realistischeres Flugerlebnis, insbesondere bei Starts und Landungen.

Maßgeschneiderte Nachtbeleuchtung

Sobald die Sonne untergeht, verwandelt sich der Flughafen durch maßgeschneiderte Nachtbeleuchtung. Hierzu gehören unter anderem die Beleuchtung der Start- und Landebahnen sowie die Taxiway-Lichter, die eine atmosphärische und immersive Umgebung schaffen.

Aktualisiertes Flughafenlayout

Das Flughafengelände wurde auf den neuesten Stand gebracht, um den aktuellen Layouts und Betriebsmustern zu entsprechen. Dies stellt sicher, dass die Simulationsumgebung so nah wie möglich an der Realität ist.

GSX-Profil und optimierte Modelle

Ein GSX-Profil ist im Szenarieordner enthalten, was die Integration und Nutzung des Flughafens in GSX erleichtert. Alle Modelle sind zudem für optimale Leistung mit unterschiedlichen Detailstufen (Level of Detail, LOD) optimiert.

Statische Flugzeuge und Umgebungsmodelle

Der Flughafen bietet benutzerdefinierte statische Flugzeuge, einschließlich Hubschraubern und Cessna 172, sowie maßgeschneiderte Modelle der umliegenden Gebäude. Auch das typische norwegische Luftfahrtgerät wurde platziert, um den Tag-zu-Tag-Betrieb des Flughafens widerzuspiegeln.

Hochwertige Texturen und benutzerdefinierte Taxiway-Schilder

Die Texturen sind von hoher Qualität und optimiert, um eine realistische Darstellung zu gewährleisten. Ebenso sind die Taxiway-Schilder benutzerdefiniert und tragen zur Gesamtästhetik und Funktionalität des Flughafens bei.

Der Kristiansund Kvernberget Flughafen (ENKB) ist für €16,65 erhältlich.