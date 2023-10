Ja Moin! FSDG bringt Landmarks Schleswig-Holstein/Hamburg

Fans von VFR-Flügen dürften mit dem MSFS insgesamt sicherlich zufrieden sein, ermöglicht der Sim doch bereits seit Release, sich am Abbild der realen Welt fast wie in dieser zu orientieren. Abseits der großen (Fotogrammetrie-) Städte würfelt das “Hirn” des Simulators meist recht gut, wenn es darum geht, passende Häuser aus dem Stock anhand der Satellitenaufnahmen ins Spiel zu bringen. Bei markanten Sehenswürdigkeiten, historischen Gebäuden oder Landmarken kommt diese Technik aber naturgemäß schnell an ihre Grenzen.

Der Addon-Entwickler FSDG setzt da an und will zumindest für Deutschland eine Lücke schließen, indem er seit einiger Zeit Szenerie-Packs für einzelne Bundesländer herausbringt. Nach Baden-Württemberg, Hessen&Thürigen sowie zuletzt Niedersachsen&Bremen dürfen nun die ganz hohen Nordlichter auf heimische Entdeckungsreise gehen: Mit “Landmarks Schleswig-Holstein&Hamburg”.

Leuchtturm Westerhever Ehrenmal Laboe Schloss Glücksburg

Für rund 14 Euro im SIMMARKET gibt es bekannte Highlights wie die Hamburger Elbphilharmonie, die Lübecker Kirchen oder die Rader Hochbrücke zu sehen. Dazu gesellen sich an vielen entsprechenden Orten typische Hafengebäude und Containerbrücken – und Leuchttürme dürfen an der Küste natürlich auch nicht fehlen. Insgesamt bringt das Addon mehr als 850 neue Objekte in den Sim.

Die gesamte Liste aller Gebäude, Sendemasten, Solaranlagen etc. pp. gibt es im Forum von FSDG.