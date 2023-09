In östliche Richtung: VATSIM CTP Airports stehen fest!

Eine Woche lang hatte man Zeit, um abzustimmen, von welchen Flughäfen man gerne über den Atlantik fliegen will – jetzt stehen die Abflug- & Ankunftsflughäfen fest! Große Airports, exotische Destinationen und 100% Lotsenabdeckung für 12 Stunden mit inbegriffen.

Mit 1000 Flugzeugen und mehr als 200 Lotsen, ist VATSIM Cross the Pond das größte Event in der Flugsimulatorszene. Das Event findet zweimal im Jahr statt – einmal in Richtung Westen und einmal in östliche Richtung. Am 1. April dieses Jahres ging’s nach Nord- und Südamerika. Das bevorstehende Event geht dementsprechend nach Europa, Afrika sowie den Nahen Osten. Für alle, die mitfliegen wollen, haltet euch den 28. Oktober frei!

Vom 11. bis zum 18. September konnte man abstimmen, von welchen Flughäfen man losfliegen und landen möchte. Die Ergebnisse aus dem Voting wurden vor ein paar Tagen veröffentlicht: mit dabei sind große Airports wie New York JFK und Boston, aber auch exotische Flughäfen wie San Juan auf Puerto Rico.

Unter den Ankuftsflughäfen ist Frankfurt die einzige deutsche Destination. Außerdem sind Airports wie Wien, Stockholm oder London Heathrow im Portfolio. Neben Europa sind auch Afrika und der Nahe Osten als Ziel.

Die ganze Liste der Abflug-Flughäfen:

KJFK

KBOS

CYYZ

TNCM

KMCO

KATL

CYHZ

CYWG

SBBR

SKBO

TJSJ

MDPC

Die ganze Liste der Ankunft-Flughäfen:

EGLL

EDDF

EHAM

LOWW

EBBR

ESSA

FACT

DIAP

GOBD

GMMN

DTTA

LIRF

Zu beachten: Slot-Zeiten sind noch nicht buchbar!