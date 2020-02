Gaya Sim Kos (LGKO): Finale Previews

Das Weihnachtsgeschenk kann wohl bald entpackt werden: Bei ORBX sind finale Preview der Kos-Szenerie von Gaya Simulations erschienen. Wer sich vor Weihnachten für das Giveaway registriert hat, wird die Szenerie in einem Zeitfenster von 24 Stunden kostenlos herunterladen können.

P3D4 und X-Plane-User dürfen sich freuen, denn die neue Kos-Szenerie wird in beiden Simulatoren am Start sein und jeweils die Möglichkeiten der Plattformen voll ausnutzen. So können sich X-Plane-Nutzer auf eine abfallende Landebahn freuen und P3D-User auf – ja, genau – animierte Mosquitos! Die kompletten Features samt Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei P3D/X-Plane findet ihr im OBRX-Forum. Wer sich für das Giveaway registriert hat, soll bei Release 24 Stunden die Möglichkeit haben, die Szenerie kostenlos runterladen zu können. Wer die Möglichkeit verpasst hat, kann die Szenerie dann wie gewohnt bei ORBX erwerben.

Wir lassen es euch zeitnah wissen, wenn die Szenerie erschienen ist.