FSLabs steht kurz vor der Fertigstellung seiner Concorde für P3D – MSFS-Nutzer: warum Du dich dafür interessieren solltest

Wir haben geduldig den Fortschritt der laufenden Projekte von Flight Sim Labs verfolgt und warten darauf, dass eines ihrer berühmten Verkehrsflugzeuge endlich seinen Weg in den Microsoft Flight Simulator findet. Eines dieser Projekte ist die Concorde, von der bekannt ist, dass sie sich in fortgeschrittener Entwicklung für P3D befindet… und geplant ist, dass sie danach in den MSFS kommt! Heute bringen wir Ihnen einige aufregende Neuigkeiten über dieses Projekt, das kurz vor der Fertigstellung zu stehen scheint, da es in den Betatest für P3D geht. Ist es an der Zeit, sich auch auf die MSFS-Einführung vorzubereiten?

Wie Andrew Wilson von FSLabs heute im letzten Entwicklungsupdate des Teams feststellte, ist die Nachbildung der Concorde nichts für schwache Nerven. Die Concorde, die für ihr komplexes Cockpit und die komplizierten Systeme unter den Verkehrsflugzeugen bekannt ist, erfordert mehr als nur technisches Geschick – sie erfordert Hingabe, ein genaues Verständnis der Funktionsweise des Flugzeugs und eine unerschütterliche Liebe zum Detail. Etwas, wozu FSLabs mehr als fähig sein sollte.

Einer der Höhepunkte dieses Updates ist der Durchbruch des Teams beim Materialrendering, ein Bereich, der aufgrund des speziell beschichteten Instrumentenglases der Concorde eine besondere Herausforderung darstellt. FSLabs nutzt diese Entwicklungsfortschritte, um auch die Beleuchtungseffekte im Cockpit sehr detailliert darzustellen. Das Team hat ein paar Vorschaubilder dieses Effekts in P3D veröffentlicht, die für eine so alte Plattform ausgesprochen beeindruckend aussehen. Stellen Sie sich jetzt vor, wie das in MSFS aussehen wird!

Ein faszinierender Aspekt des Concorde-Projekts von FSLabs ist das Engagement des Teams, den analogen Charakter der Concorde zu simulieren. Im Gegensatz zu den digitalen Cockpits, an die wir heute gewöhnt sind, bestand das Cockpit der Concorde aus Papierkarten und Navigationsprotokollen, die die Piloten neben dem Trägheitsnavigationssystem verwendeten. FSLabs sah dies nicht als Hindernis an, sondern nutzte es als einmalige Gelegenheit, die Simmer in die Vergangenheit zu versetzen und sie in die Welt der analogen Navigation eintauchen zu lassen.

Durch die Nachbildung der von den Concorde-Piloten verwendeten Papiermaterialien soll ein authentisches Erlebnis geschaffen werden, das die Ära des Concorde-Betriebs auf wunderbare Weise widerspiegelt. Diese authentischen, sorgfältig gerenderten Karten heben die geplanten Routen der Concorde, Navigationshilfen und andere relevante Informationen hervor und verleihen der Simulation mehr Tiefe und Nuancen.

Darüber hinaus sind die Karten zeit- und fluggesellschaft spezifisch, so dass Simmer den Flugdeckbetrieb verschiedener Epochen und Fluggesellschaften erleben können, von British Airways in den späten 70ern bis zu Air France in den frühen 80ern.

Aber die Liebe zum Detail in der kommenden Concorde von FSLabs hört damit noch nicht auf. Die Simulation wird noch tiefer in den Flugplanungsprozess eindringen und alles simulieren, von Treibstoffberechnungen und Leistungsdaten bis hin zu Wetteranalysen und Routenoptimierung. Das verspricht ein ganzheitliches Simulationserlebnis, das den Überschallcharakter der Concorde perfekt ergänzt.

Während wir auf die Veröffentlichung von P3D und die anschließende Einführung von MSFS warten, geben die heute von FSLabs veröffentlichten Schnappschüsse einen Vorgeschmack auf das reichhaltige, immersive Erlebnis, das uns bevorsteht. Zweifellos wird das Team noch eine Weile brauchen, um seine Vision in MSFS umzusetzen, aber es scheint klar zu sein, dass es sich verpflichtet fühlt, ein Produkt zu liefern, das die Komplexität, Schönheit und Raffinesse der Concorde widerspiegelt. Es ist noch nicht ganz so weit, aber es ist wahrscheinlich an der Zeit, dieses Projekt von nun an genauer zu verfolgen!

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM