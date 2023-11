Fokus Indien: Calicut International VOCL und Cascadia Approach VOHS (Hyderabad)

Es sind von zwei verschiedene Entwickler am selben Tag zwei Flughafenszenerien in Indien erschienen, wir stellen sie euch beide vor:

Calicut International Airport VOCL:

Das Szenerie Addon von Velocity Studios entführt uns in den Süden Indiens, genauer gesagt nach Calicut. Der Calicut International Airport, auch bekannt als Karipur Airport, ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen in Kerala. Mit diesem Addon wird der Flughafen im MSFS in unglaublicher Detailgenauigkeit zum Leben erweckt.

Die Szenerie umfasst handgefertigte Terminals, Hangars und eine realistische Darstellung des gesamten Flughafenareals. Das Drainagesystem und die umgestalteten Taxiways und Landebahnen sorgen für ein authentisches Flugerlebnis. Zusätzlich wurde der Flughafen kürzlich erweitert, und diese Erweiterung ist ebenfalls im Addon enthalten. Fliegen Sie in die Stadt Calicut im Bundesstaat Kerala und erleben Sie das pulsierende Leben dieses faszinierenden Ortes.

Cascadia Approach VOHS (Hyderabad):

Mit dem Cascadia Approach VOHS (Hyderabad) Addon wird der Flughafen Rajiv Gandhi International Airport im MSFS zum Leben erweckt. Hyderabad, die Hauptstadt des Bundesstaates Telangana, ist eine aufstrebende Metropole mit einer reichen Geschichte und Kultur. Dieses Addon ermöglicht es Ihnen, in die Rolle eines Piloten zu schlüpfen und diesen geschäftigen Flughafen anzufliegen.

Das Cascadia Approach VOHS Addon bietet eine detaillierte Nachbildung des Terminals, der Hangars und des gesamten Flughafengeländes. Obwohl das Innere des Terminals derzeit noch nicht detailliert dargestellt ist, ist bereits ein Update geplant, das diese Funktion hinzufügen wird. Das Addon unterstützt außerdem GSX, was das Bodenerlebnis noch realistischer macht.



Die Veröffentlichung dieser beiden Szenerie Addons für den MSFS eröffnet Flugbegeisterten die Möglichkeit, Indien aus der Vogelperspektive zu erkunden. Die akribische Detailgenauigkeit und die realistische Darstellung der Flughäfen Calicut International Airport und Cascadia Approach VOHS (Hyderabad) sorgen für ein immersives Flugerlebnis. Egal, ob Sie die geschäftige Atmosphäre eines internationalen Flughafens in Hyderabad erleben oder die malerische Schönheit der Stadt Calicut erkunden möchten – diese Addons bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Flugsimulation auf ein neues Niveau zu heben. Tauchen Sie ein in die Welt des MSFS und erleben Sie Indien wie nie zuvor!