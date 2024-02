Fenix A320 V2: Block 2 Feature (Pre-)Review

Ja, heute Abend und unverhofft meldet sich Fenix Simulations auf YouTube, mit einem drei Viertel stündigen Video Feature Review über das kommende Update. Richtig gelesen, ‘kommende’…. ein Release Datum gibt es immer noch nicht … na dann, hier die Zusammenfassung des Videos:

Das Video behandelt ein detailliertes Update zum Airbus A320, einschließlich Sicherheitshinweisen, technischen Änderungen am Flugzeug, Änderungen am Soundpaket, GSX-Integration, EFB-Verbesserungen, Flugmodellanpassungen, Triebwerkssimulationen und Zukunftsplänen für das Produkt.

Sicherheitshinweise

Das Video beginnt mit Sicherheitshinweisen für den Airbus A320, einschließlich Informationen zu Ausstiegsrouten, Sauerstoffmasken, Schwimmwesten und Stützpositionen.

Das Kabinenpersonal weist auf die nächstgelegenen Ausgänge hin und weist darauf hin, dass sich der nächste nutzbare Ausgang möglicherweise hinter den Passagieren befindet.

Technische Änderungen an Flugzeugen

Der Referent erörtert die tiefgreifenden Änderungen am Flugzeug und konzentriert sich dabei auf die Systeme, den externen Motor und die Änderungen am Cockpit.

Änderungen am Soundpaket

Der Sprecher erläutert die am Audiosystem vorgenommenen Änderungen, einschließlich Anpassungen basierend auf der Position des Flugzeugs und der Möglichkeit, benutzerdefinierte Soundpakete zu erstellen.

GSX-Integration

Der Sprecher erörtert die Integration von GSX (Ground Services X) in das Flugzeug, einschließlich progressiver Betankung, Boarding-Optionen und Pushback-Eingabeaufforderungen.

EFB-Verbesserungen

Der Sprecher hebt die Verbesserungen des Electronic Flight Bag (EFB) hervor, einschließlich Updates der Version 2, Reaktionsfähigkeit und Persistenz innerhalb von Apps.

Anpassungen des Flugmodells

Der Sprecher erläutert detailliert die am Flugmodell vorgenommenen Änderungen, einschließlich Tools zur Kartierung von Datenpunkten, Anpassungen des Luftwiderstands der Flugzeugzelle und Verbesserungen der Leerlaufsinkleistung.

Motorsimulationen

Der Referent erläutert die Sidestick-Dynamiksimulation, empfohlene Empfindlichkeiten und die auf Telemetriedaten basierenden Anpassungen des Flugmodells.

Zukunftspläne

Es werden zukünftige Pläne angekündigt, einschließlich Hardware-Support, Web-MCDU und regelmäßigere Updates nach Abschluss des aktuellen Projekts.

Mit Prosim wurde eine Vereinbarung zur Hardwareunterstützung in Simulink getroffen, die Änderungen an der Lizenzierung und eine erwartete Veröffentlichung in Block 2 oder dessen erstes Update beinhaltet.