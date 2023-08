EU Ziel: Aeropuerto de Jerez, LEJR

V Pilot Designs sind Entwickler aus den USA , die bereits im In-Game Marketplace mit hauptsächlich Zentralamerika Szenerien vertreten sind und jetzt erstmal bei SIMMARKET veröffentlichen.

Der Flughafen von Jerez (spanisch Aeropuerto de Jerez), mit dem IATA-Code XRY und dem ICAO-Code LEJR, ist ein moderner Flughafen im Süden Spaniens, etwa 9 km nordöstlich von Jerez de la Frontera und ungefähr 45,2 km von Cádiz entfernt. Der Flughafen verfügt über 3D-gemodelte Gebäude, Terminals und Hangars, Taxiway- und Parkplatzmarkierungen, Beleuchtung, Antennen, Parkplätze für Autos, Tankstellen, Kontrolltürme und INAER-Hangars. Ryanair hat regelmäßige Flüge zwischen Jerez und London eingeführt, was die Passagierzahl am Flughafen im Jahr 2004 auf 1,1 Millionen erhöhte. Die meisten Besucher des Flughafens kommen aus Deutschland (39%) und dem Vereinigten Königreich (7%), während etwa 48% der ankommenden Passagiere Inlandsflüge nutzen. Außerdem befindet sich eine führende Flugschule namens FTE Jerez am Flughafen, die in den alten Militärbaracken des Flughafens ihren Sitz hat.

