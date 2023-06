Erster Eindruck: Aviation-Sim-Design Norden-Norddeich (MSFS)

Lust auf das Nachfliegen von realen Linienflügen mit detaillierter Nachbildung der Flugplätze, aber ihr habt gerade mal 10 Minuten Zeit? Kein Problem, das reicht für zwei Flüge, hin und zurück zwischen Norddeich und Juist. Die friesischen Inseln sind ja schon länger halbwegs realistisch nachgebildet, jetzt komplettiert der Flugplatz Norddeich, den uns Aviation-Sim-Design modelliert haben, das Streckennetz der Frisia Luftfahrt GmbH Norddeich (FLN) in diesem Bereich. Ein Beispiel für einen Linienflug: Norddeich-Juist geht stündlich, eine Strecke kostet knapp 50 Euro pro Person, und damit etwa viermal soviel wie die Fähre – die allerdings auch etwa zehnmal so lange braucht. Das Für und Wider solcher Flugverbindungen lässt Raum für stundenlange Diskussionen, aber das soll uns heute weniger interessieren – ich habe mir für euch mal die virtuelle Version des Flugplatzes angeschaut, die es für knapp 11 Euro unter anderem im simMarket (und nur zur Installation per Aerosoft One, aber mit knappem Handbuch) gibt.

Der Flugplatz in der Realität

EDWS, so der ICAO-Code von Norddeich, liegt etwas östlich von Norden-Norddeich und ist nur mit dem Pkw gut erreichbar. Es gibt hier einen großen Parkplatz, daran angrenzend das Gebäude des Flugsportklubs Aero-Club Norden-Nordsee, ein Empfangsgebäude mit Tower, den Hangar von FLN, die den Flugplatz auch selbst betreiben, und noch einige Gebäude (Container, Hangar) von Hubschrauberbetreibern, die hier für den Verkehr zu Offshore-Windanlagen zuständig sind. Die Landebahn ist nur 720 Meter lang, zugelassen sind hier Flugzeuge bis 2 Tonnen Abfluggewicht (zur Orientierung: die Cessna 172 wiegt maximal 1,2 Tonnen) und Helikopter bis 5,7 Tonnen.

Der Flugplatz in der Simulation

Die knappe Beschreibung von eben lässt erahnen: allzu viel Raum nimmt der Flugplatz nicht ein. Hier seht ihr das gesamte Gelände, im Hintergrund ist der Hafen von Norddeich zu erkennen.

Interessant ist es hier dennoch: Denn was es gibt ist wirklich sehr detailliert dargestellt. Die Betreiber des Flughafens haben tatkräftig unterstützt, und ist hier von der Inneneinrichtung des Empfangsgebäudes bis zu den Parktarifen alles da. Ich nehme euch in der folgenden Bilderstreite mal virtuell mit vom Flugfeld durch das Terminalgebäude, über den Parkplatz hin zur betonierten Zufahrts-“Straße” :

Hier eine Impression aus dem Tower:

Auf dem Vorfeld überzeugt das Add-On durch hochaufgelöste Texturen. Die Bodentexturen finde ich persönlich ja immer sehr wichtig, die sind hier toll, und auch die Reflexionen und Materialeffekte an den Gebäuden stimmen.

Hier einige Detailansichten der Gebäude:

Auch die Bodentexturen der Landebahn und die Details an den Taxiways (die offensichtlich gerade umgebaut werden) sind super getroffen:

Der Flugplatz in der Nacht

Der Nachtbetrieb ist im Sommer für die Linienflüge nicht relevant, aber im Dezember geht es hier morgens um 8 los, da sollte es noch ziemlich dunkel sein. So sieht es im Simulator in der Nacht aus:

Animationen

Um den Besuch auf diesem kleinen Platz etwas interessanter zu machen gibt es einige Animationen, die auch alle detailliert im Handbuch aufgelistet werden, unter anderem werden ein Helikopter und eine BN-2 Isländer morgens aus den Hangars geholt und abends wieder hineingeräumt (die Hangartüren stehen dann auch offen), ein Auto parkt ein, Türen am Terminal öffnen sich, die Sitzmöbel am Luftfahrtklub ändern sich und dergleichen. Die auf den Bildern dargestellten Personen wiederum bewegen sich nicht; sie erscheinen und verschwinden aber in Abhängigkeit von der Tageszeit, so dass es zum Beispiel tagsüber relativ voll im Terminal ist.

Fazit

Aviation-Sim-Design haben eine sehr detaillierte Fassung eines sehr kleinen Flugplatzes vorgelegt, die liebevolle Details und viele Animationen enthält und so die Atmosphäre bei den Inselfliegern gut einfängt – ein toller Ausgangspunkt für Touren zu den friesischen Inseln, mit knapp 11 Euro aber fast doppelt so teuer wie der zuletzt reviewte Flugplatz Bonn-Hangelar, der deutlich größer ist.

Dennoch – aus meiner Sicht ist das hier eine ideale Ergänzung zu den Flugplätzen der friesischen Inseln und allen jenen zu empfehlen, die hier im äußersten Nordwesten Deutschlands unterwegs sind oder auch nur etwas Bezug dazu haben. Schön wäre es, wenn Norddeich selbst noch etwas aufgemöbelt werden wäre, aber vielleicht gibt es dazu ja mal ein eigenes Add-On.

Etwas kleine Kritik hätte ich noch, aber auf hohem Niveau:

Das Handbuch enthält leider nur wenig Informationen dazu, wie hier wirklich geflogen wird. Prozeduren, Anflugpunkte, all sowas hätte ich mir hier noch gut vorstellen können, um das Inselfliegen noch etwas realistischer zu gestalten.

Die Auswahl der Parkpositionen auf dem Startbildschirm des MSFS ist auch etwas unschön, die Landebahn ist einfach zu groß dargestellt, vielleicht ist das aber auch eine Limitierung des MSFS.

Die Performance ist durch die vielen Details ein ganz klein wenig eingeschränkt – mit der Oculus Rift hatte ich an einigen wenigen Stellen kurze Ruckler, nichts Schlimmes, keine Immersions-Breaker, aber sie waren da und für mich etwas unerwartet.

Informationen

Pro Contra Sehr sehr detailliert

Guter Ausgangspunkt für Inselflüge Auf hohem Niveau: Anfluginformationen im Handbuch wären

Entwickler: Aviation-Sim-Design

Preis: 10,95 €

Dr. Patrick Seiniger