Enthüllt. Horizon-Simulations enthüllt den Termin der 787 für die Content Creators

Die 787 für den MSFS ist ein sehr beliebter Flieger. Bis jetzt war die 787 erst in der -10 Variante standardmäßig im Simulator für die Premium Deluxe Benutzer zugänglich. Durch eine schon vor langer Zeit veröffentlichte Mod konnten wir auch in der 787-8 hinters Steuer, aber nun bringt Horizon-Simulations die letzte Variante auf den Markt, die 787-9. Die -9 ist die beliebteste Variante der 787 und ist auch die bekannteste. Sie steuert Ziele über den ganzen Globus an, und ist für ihre langen Flüge bekannt.

Der Flieger und das Außenmodel

Die schon lang erwartete Variante, zeigt sich in den letzten Wochen oft am Himmel des MSFS. Sämtliche Bilder wurden über den Discord-Server von Horizon-Simulations geteilt, die den Flieger sehr anschaulich darstellen. Die 787 sieht perfekt aus. Verbesserungen wurden für den Flieger an jedem Ende unternommen. Das EFB wurde verbessert, und auf die aktuelle Performance daten der 787-9 angepasst. Außerdem wurde das Außenmodell verbessert, und neue Details hinzugefügt, so verfügt die 787-9 seit neustem über eine ausmodellierte SATCOM-Antenne. Dazu wurden die Texturen verbessert, und ein angemessenes Alter des Flugzeuges visualisiert, indem das Team Verschmutzungen und Kratzer dem Flieger hinzugefügt hat.

Die Liveries

Um die Liveries wurde sich zudem gekümmert. Das Team malt motiviert seit einigen Wochen an dem Flieger herum. In der letzten Zeit entstand ein Haufen an wundervollen Lackierungen für den Flieger. Ob exotische Lackierungen, oder die leichteren Lackierungen, alles wurde unter die Lupe genommen und bemalt. Auf Wünsche der Community ging das Team zudem ein, somit sind sie auf einem Stand von mehr als 30 hochqualitativen Lackierungen für den Flieger. Das ist eine gute Anzahl an Lackierungen, und für jeden 787 Fan sollte, was dabei sein (Sogar die ANA Star Wars Lackierung wurde umgesetzt).

Weitere Features

Horizon Sim B789 Feature List V1.0.0

• [EFB] Added EFB perf calculations for the -9 & both engine types – Credit: Kuro

• [EFB] Added doors page added – Credit: Toby



• [Model] Exterior now has grime, dirt, markings etc – Credit: Max

• [Model] Added SATCOM – Credit Kuro/Max • [Model] New wing textures as default – Credit: Max

• [Model] RR & GE engines now split into 2 separate aircraft in MSFS menu – Credit: Toby C

• [Model] Engine Cowlings now look more grey/matte – Credit: Toby C

• [Model] Engine fan blades reworked for better animations – Credit: Toby C

• [Model] Wingflex & engine vibrations tweaked – Credit: Andro

• [Model] Engine spinners recoloured – Credit: Toby C

• [Model] New Hublot/Parallax window textures – Credit: Jviation

• [Model] Gear compression now simulated – Credit: Rob B/Adam



• [Lights] Exterior lighting completely reworked – Credit: Nico

• [Lights] Cabin lighting now has “mood lighting” in external view depending on livery type – Credit: Toby C/Adam



• [Cockpit] Brand new cockpit textures (Optional download) – Credit: Mike

• [Cockpit] Added correct engine displays based on engine type – Credit: Kuro

• [Cockpit] Added Vbar option – Credit: Kuro



• [Sounds] Added new GEnx sound package – Credit: Heavy Division/Toby C



• [FM] Flight model reworked to match -9 tables – Credit: Mark Sz/Rob B/Adam

• [FM] Fuel flow reworked to match the -9 figures – Credit: Rob B/Mark Sz/Adam

• [FM] Taxi model reworked to match -9 figures – Credit: Adam

• [FM] Tweaked idle thrust – Credit: Mark Sz

• [FM] Overhaul of flap configuration – Credit: Rob B/Adam

• [FM] Tweaked drag/lift values – Credit: Rob B/Adam

• [FM] Model matching (Wing area, aircraft length, fuselage width) – Credit: Mark Sz/Rob B



• [MISC] Added GSX profiles – Credit: Simon

• [MISC] -9 Paintkit – Credit: Max/Kuro/Qbit

• [MISC] 30 +Liveries – Credit Max/Zaph/Hakon/Jason/Jordan/Raimbotrax/Silky/Javiation

• [MISC] Added -9 tooltips Credit: David N

• [MISC] Correct -9 description – Credit: David N

• [MISC] Given many heart attacks, grey hairs & lack of sleep – Credit: Boeing(Bearbeitet)

Informationen

Die 787-9 wird am 20 Oktobern den Content Creators zur Verfügung gestellt. Ein genaues Veröffentlichung-Datum gibt es leider nicht. Hier müssen wir uns noch etwas gedulden. Bis dahin halten wir euch immer auf dem neusten Stand.