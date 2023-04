Die kultige Alouette III ist jetzt für Microsoft Flight Simulator erhältlich

Taog’s Hangar hat soeben sein erstes Add-on für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht: den kultigen Hubschrauber Alouette III. Die Alouette III, die in den 1950er Jahren von Sud Aviation in Frankreich entwickelt und hergestellt wurde, ist seit über sechs Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen weltweit im Einsatz. Er sieht aus wie ein fliegendes Observatorium und funktioniert auch so. Er eignet sich perfekt für die Erkundung der Welt im MSFS, wo Sie die wichtige Rolle, die er in vielen Ländern der Welt gespielt hat, nachspielen können – von militärischen Operationen bis hin zu zivilen Einsätzen.

Der Taog’s Hangar Alouette III für den Microsoft Flight Simulator bietet den Benutzern die Möglichkeit, dieses legendäre Flugzeug zu fliegen. Die historische Bedeutung, die anspruchsvollen Flugeigenschaften, die realistische Simulation und die vielseitige Leistung sind nur einige der Gründe, die für den Kauf dieses Pakets sprechen.

Zu den Hauptmerkmalen des Alouette III Add-ons gehören ein detailliertes Außen- und Innenmodell, ein exklusives Soundpaket, detaillierte Animationen verschiedener Flugzeugteile, über ein Dutzend Anbaumöglichkeiten, ein detailliertes Flugmodell sowie Rad- und Schwimmversionen. Das Paket enthält außerdem 18 Bemalungen.

Mit ihrem schlanken Profil, dem leistungsstarken Motor und der geräumigen Kabine wurde die Alouette III in Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt. Sie diente in verschiedenen Funktionen, darunter Personal- und Frachttransport, Luftaufklärung, Suche und Rettung und sogar als Kampfhubschrauber. Der Hubschrauber wurde in militärischen Konflikten, wie dem Vietnamkrieg und dem Falklandkrieg, häufig eingesetzt.

Taog’s Hangar hat die Alouette III für den Microsoft Flight Simulator akribisch nachgebaut und verspricht, die einzigartigen Flugeigenschaften des Hubschraubers eingefangen zu haben und ein realitätsnahes Flugerlebnis zu bieten. Das Video des Ankündigungstrailers zeigt perfekt die visuellen Eigenschaften dieses Flugzeugs, die sehr detailliert und realistisch aussehen!

Die Alouette III ist ab sofort für MSFS zum Preis von ca. 24 € + Steuern über flightsim.to erhältlich.

