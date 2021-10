BIJAN pflanzt und färbt

Bijan Habashi ist einer der ersten Entwickler mit erscheinen des MSFS. Hat er sich damals den Unzulänglichkeiten in der Darstellung und Reichweite der Bäume und Sträucher im MSFS mit einer kleinen Freeware angenommen, ist daraus mittlerweile ein großes Projekt (und Payware) daraus geworden. Bijan ist extrem fleissig und es vergeht kaum eine Woche, in der nicht Updates zu seinen Produkten kommen.

Zugegebenermaßen wirkt es ein wenig unübersichtlich, was da alles angeboten wird. Kurz zusammengefasst sind die beiden folgenden Mods die wichtigsten:

BIJAN HABASHI – 4 SEASON PACK V6.16 – MSFS

Über 60 verschiedene Formen und Arten von Bäumen und Sträuchern. Größere Vielfalt an Bäumenn an den meisten Orten. In tropischen Gegenden findet man jetzt Palmen in verschiedenen Größen und Farben. In vielen Gebieten wurden Bäume hinzugefügt, die auf einheimischen Bäumen basieren. Viele Nadelbäume, die an den falschen Stellen standen, wurden entfernt und durch Laubbäume ersetzt. Viele der sehr hohen Bäume wurden durch kürzere Bäume ersetzt.

Jede Jahreszeit ändert die Farben je nach Region. Nadelbäume in Nordkanada oder Alaska und anderen kälteren Gebieten bleiben grün, egal welche Jahreszeit man wählt. Tropische Gebiete bleiben das ganze Jahr über grün.

Alle Bäume haben jetzt eine normale und natürliche Größe, je nach Region. Einige Bäume wurden vergrößert (vor allem in Städten), damit sie den Bäumen im echten Leben entsprechen. Einige Bäume wurden an anderen Stellen verkleinert. Dies geschah auf der Grundlage von Recherchen und dem Studium von Bildern aus Google- und Bing-Daten. In den meisten Gebieten wird man eine dichtere Vegetation feststellen.

Zudem ist mit der Version 6.16 nun ein neues Feature implementiert worden, und zwar ein jahreszeitlicher Terrainshader.

Die Geländefarben wurden für die Herbst-/Wintersaison für die gesamten USA, Europa und Japan angepasst. (Weitere Gebiete werden in den folgenden Updates hinzugefügt)

Hinweis: Dies ist eine experimentelle Funktion. Sie ändert die Farben des Geländes in bräunliche Töne und weniger gesättigte Grüntöne, so dass es gut mit Bäumen im Herbst oder Winter harmoniert. Es ändert auch die Texturen für Straßen und Landebahnen.

Das andere, interessante Projekt ist

BIJAN HABASHI – PROJECT: ISLANDS, SUNKEN BOATS, WATERMASK, PG TREES – MSFS

Dieses beinhaltet folgende Features:

Inseln – Hinzufügen von Wassermasken, Felseninseln und Verbesserung der Bereiche mit benutzerdefinierter Vegetation.

Ersetzen von gesunkenen Booten durch 3D-Boote in Häfen und Inseln. (nicht animiert)

Hinzufügen von Hütten in Urlaubsgebieten.

Entfernen von Photogrammetriebäumen oder Bäumen von Schiffen, Brücken, Parklandebahnen oder anderen Bereichen, in denen sie nicht sein sollten.

(Das Entfernen aller Photogrammetriebäume aus Städten ist nicht möglich) Verbessern der Vegetation um Flughäfen

Hinzufügen fehlender Brücken (generische Modelle)

Hinzufügen von fehlenden Wäldern und Bäumen.

Hinzufügen von Walen, Vögeln oder anderen Tieren an einem Ort Ihrer Wahl.

Kürzen von Grasflächen.

Zudem erhält man als Käufer die Berechtigung, sich eine kleine Region herauszusuchen, in der der Entwickler dann manuelle Verbesserungen vornimmt.

Für beide Pakete wurde kürzlich der folgende Trailer veröffentlicht: