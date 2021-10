Aerosofts Simple Traffic macht wieder Fortschritte

Die Entwicklung des AI-Traffic Add-ons für den MSFS war zwischendurch ins Stocken geraten. Jetzt geht Simple Traffic aber bald in die Betatest-Phase.

Mathijs Kok von Aerosoft hat neue Bilder von Simple Traffic im Forum veröffentlicht und dazu auch ein paar neue Informationen preisgegeben.

Das Produkt trägt seinen Namen, weil es keine komplexe Modifikation des AI-Traffics des MSFS darstellt. So kann es wohl passieren, daß auch mal ein UPS-Frachtflieger am Touri-Gate in Fuerteventura andockt.

Trotzdem kann man sich auf Simple Traffic freuen, da es zum Beispiel KLM-Flieger nach Schiphol bringt. Damit verschwinden dann die Generic-Bemalungen und werden durch echte Airline-Designs ersetzt. Das wäre doch schonmal ein Volltreffer.

Eine nette Geste ist auch die Ankündigung, daß das Produkt nicht allzu teuer werden soll (ca. 12 Euro).

Die laufende Kommunikation über Simple Traffic kann im Aerosoft-Forum weiterverfolgt werden..