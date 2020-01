Anflug aufs Dreiländereck: FSDreamTeam Basel (LFSB) released

FSDreamTeam haben ihre Umsetzung des EuroAirport released. Für 20 Euro ist der Flugplatz, der zwischen Basel (CH), Mühlhausen (F) und Freiburg (D) zu finden ist, erhältlich.

FSDreamTeam hatten beim Designen nur einen Simulator im Blick: Den P3D4 mit allen seinen Möglichkeiten. Wer Features wie PBR und Co. nutzen will, sollte mindestens die 4.4-Version des Lockheed-Simulators auf der Platte haben. FSDreamTeam verspricht eine aktuelle Umsetzung des Flughafens mit voller GSX2-Integration (richtige Pushback-Strecken für jede Parkingposition) und Dynamic Lighting (in zwei Stufen anpassbar).

Bis zum Release eines neues P3D oder des neuen Microsoft Flightsimulators bietet FSDreamTeam den Flughafen für circa 20 Euro an, danach wird der Preis auf knapp 30 Euro steigen. Wie immer bei FSDreamTeam kann die Szenerie in einer zeitbegrenzten Demo im Simulator getestet werden.

Infos zum Addon findet ihr hier, die Szenerie gibt’s auch direkt im Simmarket.