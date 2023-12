Aerosoft erreicht Fortschritt bei A330-Simulation

Der Entwickler Aerosoft hat auf der offiziellen Website zur Airbus A330 ein neues Update zum Status der Entwicklung veröffentlicht.

Im Rahmen des Updates konnte die Feinabstimmung der Triebwerksleistung nun abgeschlossen werden. Dies sei ein Fortschritt, da damit die Testphase der A330-Systeme und Flugeigenschaften fortgesetzt werden könne.

In der Vergangenheit habe es Probleme gegeben, die eine erfolgreiche Durchführung von Testflügen verhindert hätten, so Aerosoft. Nun scheine diese Phase überwunden.

Mit der korrekten Engine-Performance könne auch der Sound-Programmierer die Arbeiten an den Geräuschen der Triebwerke und Systeme vorantreiben.

Darüber hinaus kündigt Aerosoft an, weiter an Dokumentation und vertikalen Autopilot-Modi zu arbeiten. Diese Arbeitsschritte sollen sowohl in Textform als auch Videos umgesetzt werden.

Trotz anstehender Weihnachtsfeiertage wolle man das Entwicklerteam weiter mit Hochdruck an der Simulation arbeiten lassen