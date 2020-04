Aeroplane Heaven: DC-3/C-47 released

Es ist der absolute Klassiker der Luftfahrtgeschichte: Ob als Rosinenbomber, Flugfest-Highlight, Film-Asset oder mehr, die Douglas DC-3 erfreut auch heute noch viele Luftfahrt-Herzen. Auch wenn es von Manfred Jahn schon eine beeindruckende, up-to-date-Umsetzung der DC-3 als Freeware für den P3D4 gibt, hat sich Aeroplane Heaven jetzt ebenfalls an eine detaillierte Payware-Umsetzung gesetzt. Diese ist jetzt im Simmarket erschienen. Einmal in der zivilen Version als DC-3 für 47 Euro, in der militärischen Version als C-47 für 42 Euro und schließlich als Kombi-Bundle für 71 Euro. Das Addon verspricht dem Simmer dabei eine große Palette an Features: Realistische Startprozeduren, akkurate Sounds, Parachute-Operations, Integration von 3rd-Party-Avionics und viele vieles mehr.