SU14 Beta: iniBuilds A320 Rückzug – neue SR22T G6 und mehr

Mit dem neusten Beta-Update (Version 1.35.19.0) ist der zuvor in Kritik gekommene A320neo von iniBuilds ganz vom Update entfernt worden. Außerdem wurde eine neue SR22T G6 von Asobo zum kostenlosem Simupdate hinzugefügt.

Geklaut oder nur kopiert?

Von einem Reddit Nutzer, wessen Account schon gelöscht ist, haben wir durch seinen Post “iniBuilds violating GPL licensing” einige Informationen über die Arbeit von iniBuilds erfahren dürfen. Der Nutzer behauptet, dass er Teil des FBW-Teams sei und deshalb den Code von ihrem kostenlosen A320neo sehr gut kenne. In seinem Post zeigt er einige Screenshots von binärem Code und dessen Übersetzung, dass den Script von iniBuilds zeigen soll. Er behaupte “Diese Zeichenfolgen stammen direkt aus unserem LNAV/VNAV-Code”. Ganz genaue Beweise oder klare Screenshots konnte er nicht vorweisen.

Noch am selben Tag twitterte FlyByWire “Wir untersuchen die jüngste unbefugte Offenlegung interner Informationen und können uns derzeit nicht dazu äußern. Wir entschuldigen uns bei allen relevanten Parteien für das schlechte Verhalten eines unserer Teammitglieder.” Bis heute steht eine Stellungnahme seitens iniBuilds und Microsoft aus, zumindest schriftlich.

Gestern hat Asobo im Zuge des Beta Simupdates 14 den A320neo von iniBuilds unter der Begründung Fehler und Performance ganz aus dem Programm genommen. Ein Rückkehrdatum ist bisher nicht bekannt.

Alt aber neu

Mit der SR22 ist Asobo schon auf viel Begeisterung gestoßen, jedoch mit dem “Asobo-Level” an Systemtiefe und Physiken waren viele Simulatorpiloten nicht zufrieden. Das soll nun die neue SR22 Turbo G6 ändern, die ab jetzt jeder mit einer Beta-Installation fliegen kann. Mit mehr PS und besserer Umsetzung soll die Winter Wunderwelt noch besser erkundet werden können. Working Title’s “Cirrus Perspective + Avionics Package” ist in der neuen Cirrus für bessere Simulation des G1000 mit an Board. Unter anderem ist eine Performance Kalkulation, engine information page (EIS) sowie eine Fehlerwarnung von Systemen eingebaut. Ob die bessere Nachbildung von Asobo der Community am Ende reicht, ist abzuwarten. Eine Modifikation für die standard SR22 gibt es schon auf Flightsim.to

Neue Darstellung des Approaches im G1000 von Working Title

Der übliche Kleinkram

In den letzten Wochen wurden unter anderem das G1000 Nxi, das GNS430W/530W und kleinere Bugs behoben. Eine detailliertere Auflistung ist hier zu finden.