Neues BeyondATC Video: Vectoring Demo; mit dem Tool FSFO entsteht der Eindruck eines komplett virtuellen Firsts Officers

Das neue Video von BeyondATC (BATC) zeigt einen Flug mit einer Fenix A320, bei dem BATC die Aufgabe des Kommunikationofficers übernimmt und mit dem Tool FSFO (FlightsimFirstOfficer), alle anderen Aufgaben eines FO’s simuliert, so das der Eindruck entsteht, dass ein komplett virtueller First Officer nicht nur die Kommunikation übernimmt, sondern auch Checklisten durchpaukt und sonstige Ansagen macht.

Der Flug verläuft zunächst normal, bis sich das Flugzeug beim Landeanflug auf der Ziellandebahn befindet. Dann weist der Tower den First Officer an, durchzustarten, da sich noch ein anderes Flugzeug auf der Landebahn befindet. Der First Officer übernimmt dabei die gesamte Kommunikation.

Beeindruckend ist, dass dieses Video eigentlich zeigen will, wie BATC die Vectors generiert und anwendet, es wird eine Vektoranflug in das ILS gezeigt das dann einen Go-Around/Durchstartprozedur durchführt, während (Beyond)ATC es für einen weiteren Anflug um den Flughafen herumleitet, ich war aber eher geflasht durch den nebenbei entstandenen virtuellen First Officer. 🙂