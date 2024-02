Neue Pilatus Porter Missionen von Perfect Flight Project

Der Entwickler Perfect Flight Project hat ein neues Missionspaket für die Pilatus Porter im Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. “Pilatus Porter Adventures MSFS” bietet dem Spieler eine Reihe detaillierter Flüge in der beliebten Schweizer Propellermaschine.

Insgesamt enthält das Paket acht abwechslungsreiche Routen, die den Piloten in unterschiedliche Regionen der Welt führen. So können die peruanischen Anden, die Rocky Mountains in Colorado, die Riviera Maya in Mexiko oder die Schweizer Alpen erkundet werden.

Die Flugrouten sind mit präzisen Fluginformationen und detaillierten Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke versehen. So erhalten die Piloten nicht nur ein realistisches Flugerlebnis, sondern gleichzeitig auch interessante Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Zielgebieten.

Um immer wieder für Abwechslung zu sorgen, nutzt das Missionspaket das Echtzeit-Wettersystem des MSFS. So sind die Bedingungen auf den Routen jedes Mal anders. Zusätzlich können Piloten auch das Datum und die Uhrzeit ändern, um die Routen unter verschiedenen Licht- und Wetterbedingungen zu fliegen.

“Pilatus Porter Adventures MSFS” ist über den Simulationsmarktplatz simMarket erhältlich. Mit rund 12,50€ bietet es Piloten eine einsteigerfreundliche Möglichkeit, die vielseitige Pilatus Porter in verschiedene Teile der Welt zu entführen. FS-Fans, die auf der Suche nach abwechslungsreichen Missionsflügen sind, sollten einen Blick auf dieses neue Paket werfen.