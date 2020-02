Just Flight 747 – neue Bilder und trotzdem nichts Neues

Ja, das bleibt heute wieder eine kurze Meldung: Just Flight hat neue Screenshots der kommenden 747 Classic veröffentlicht. Was gibt es zu sehen? Mehr Außenmodell, mehr Cockpit in Just-Flight-typischem Design. Auch wenn sich die Screens durchaus sehen lassen können, verlieren die Entwickler leider nicht mehr als ein Versprechen, dass X-Plane-Screens auch bald folgen sollen. Die Screenshots sind bereits auf der Development-Seite von Just Flight zu finden.