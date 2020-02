Just Flight: Britischer Bomber im Anflug

Kalter Krieg in Feuerball: Spätestens seit de James Bond sollte die Avro Vulcan einem breiten Publikum bekannt sein. Just Flight arbeitet derzeit an einer X-Plane-Umsetzung des Langstreckenbombers.

Just Flight hat vor kurzem ein weiteres Flugzeug angekündigt. Diesmal sollen X-Plane-Piloten und Vintage-Fans auf Ihre Kosten kommen: Mit der Avro Vulcan wollen die Briten einen berühmten Klassiker britischer Luftfahrtgeschichte umsetzen. Das markante Flugzeug mit seinen Deltaflügeln hat es bereits 1965 durch den James-Bond-Film Thunderball zur internationalen Berühmtheit gebracht. Auch wenn auf das Flugzeug in der Realität natürlich anderen Aufgaben warteten, als sich zwei Atombomben aus dem Bauch klauen zu lassen, in X-Plane wird man bald die Möglichkeit haben, möglichst viele Szenarien nachzufliegen. Just Flight verspricht die Umsetzung aller Varianten – sprich der Tanker- und der Aufklärungsvariante, für die die Vulcan später auch genutzt wurde. Die vollen Featuresliste und mehr Screenshots findet ihr bei Just Flight.