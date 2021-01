FLAi für VATSIM stellt den Betrieb ein

FLAi hat FSX und P3D Piloten ermöglich, andere Flugzeuge mit der richtigen Livery (Bemalung) im Onlinenetzwerk VATSIM zu sehen. Das Team hat für Events sogar spezielle Liveries bereitgestellt. Mit all dem ist nun aber Schluss, da die Gruppe an Repaintern, also diejenigen die die Bemalungen erzeugt haben, Ihre Erlaubnis für die Nutzung widerrufen haben. Zusammen stellen diese Personen rund 90% aller Werke, was einen Weiterbetrieb des FLAi Service sinnfrei macht, da man keinen Content mehr hätte.

We’re sad to share with the community that Fly AI (FLAi) has been decommissioned. Website users will no longer be able to access FLAi files. […] http://flai.bvartcc.com/

FLAi hat die Repaints nicht selbst erstellt, sondern einen Service bereitgestellt, der die besten Freeware Repaints bei verchiednene Urhebern, nach deren Erlaubnis, in einem einfach zu benutzenden Installer zusammengefasst hat. Das Team hofft nun, dass VATSIM vielleicht nun eigene Repaints erstellt.

In den “letzten 10 Tagen” gab es viele hitzige Diskussionen, dessen Inhalte uns verschlossen bleiben. Fest steht: das FLAi Team ist sehr traurig, diesen Schritt gehen zu müssen.

Auch bei VATSIM wird schon fleißig diskutiert, was hier und hier nachzulesen ist.

Ein wirklicher Ersatz ist also kurzfristig nicht in Sicht. Man kann sich viele Liveries in mühsamer Kleinarbeit mit dem AIG Traffic Manager zusammenstellen oder seine bestehende AIG Installation mit einem entsprechenden Modelmatching benutzen.