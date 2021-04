Erste Previews der CRJ 900/1000 von Aerosoft

In ihrem Forum zeigen Aerosoft nun Vorschaubilder der erweiterten CRJ-Versionen 900/1000. In dem kurzen Beitrag ist zu lesen, dass Rumpf, Unterseite und Tragflächen bei diesem Modell angepasst wurden. Zudem wird erklärt, dass das fertige Zusatzpaket auch Lackierungen der Airlines SAS, Air Nostrum, Air France Hop! und SkyWest enthalten wird – letzteres in einem speziellen Design zum 35jährigen Bestehen.

Bekanntermaßen soll die Erweiterung des CRJ 550/700-Addons (erhältlich unter anderem im Simmarket) rund 17 Euro kosten – wann sie erhältlich sein wird, ist noch offen.