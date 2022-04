Entwicklungsupdate MSFS mit neuen Terminen

Das wöchentliche Development Update vom MSFS-Team ist pünktlich zum Wochenende im Forum gelandet. Es gibt ein paar konkrete Termine.

Das Sim Update 9 wird ja schon fleißig im Beta-Test erprobt. Am 26. April soll die fertige Version auf alle Sim-Piloten losgelassen werden.

Zeitgleich erscheint mit der Gee Bee der 2. Famous Flyer.

Weiter gehts am 17. Mai mit dem World Update IX: Italien & Malta. Die gleichzeitig anvisierte Local Legend IV ist noch nicht bekannt.

So richtig schnell wird es dann am 27. Mai mit dem DLC Top Gun: Maverick der sich natürlich mit dem neuen Top Gun Film im Formationsflug nähert. Hoffentlich geraten wir nicht in den Abgasstrahl von Iceman..

Mitte Juni folgen der noch nicht näher bestimmte World Update X und die dazu gehörige Local Legend V.

Das ganze hier nochmal in der aktuellen Development Roadmap zusammengefasst:

Es wird natürlich auch weiterhin an der Verbesserung des MSFS gearbeitet. Das heißt neben der Erfüllung von Wünschen wie Helikopter und Segelflugzeuge, arbeitet das Team von Asobo Studio immer noch fleißig am Fehler ausbügeln.

Weitere Infos zu Bugs und Wishes sowie den üblichen Rubriken SDK Update, Third Party Update, Marketplace Update und kommenden Twitch Terminen können im Blog auf der MSFS-Forum nachgelesen werden.