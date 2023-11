Ein tropisches Abenteuer erleben

Entdecken Sie die atemberaubende Schönheit der nördlichsten Spitze der Philippinen mit der Szenerie PHILIPPINES: A TROPICAL ADVENTURE MSFS von Cli4D Designs für Microsoft Flight Simulator, die jetzt bei SIMMARKET erhältlich ist.

Dieses immersive Add-on deckt ein Gebiet an der Grenze der Provinzen Cagayan Valley und Ilocos Norte ab, das für seine atemberaubenden Felsküsten und unberührten weißen Strände bekannt ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem tropischen Abenteuer am virtuellen Himmel sind, ist dies das perfekte Reiseziel.

Diese bemerkenswerte Landschaft bietet eine Fülle von Funktionen, die Ihr Flugerlebnis bereichern. Sie finden kilometerlange felsige Küsten vor, die unglaubliche Küstenflüge ermöglichen. Darüber hinaus gibt es Bergstraßen, sowohl asphaltierte als auch Schotterstraßen, für diejenigen, die die Erkundung lieber auf dem Landweg unternehmen möchten. Die Landschaft ist mit zahlreichen Wasserfällen, Flüssen, kurzen Graslandebahnen, Strandresorts und üppiger tropischer Vegetation geschmückt und schafft eine reichhaltige und dynamische Umgebung zum Erkunden. Ganz gleich, ob Sie ein Starrflügler oder ein Helikopter sind, Sie werden eine Fülle von Hubschrauberlandeplätzen und Parkmöglichkeiten entdecken, sodass Sie verschiedene Möglichkeiten haben, Ihr Abenteuer zu beginnen.

Mit seinen atemberaubenden Landschaften und abwechslungsreichem Gelände verspricht „A Tropical Adventure“ von Cli4D Designs ein aufregendes und malerisches Erlebnis für Flugbegeisterte im Microsoft Flight Simulator. Beginnen Sie Ihre Reise also am Z25M, RP60, RP61, RP62 oder einem nahegelegenen Parkplatz oder Hubschrauberlandeplatz und tauchen Sie ein in die Schönheit der nördlichsten Region der Philippinen.

Dieses tropische Abenteuer ist für knapp 12 euro bei SIMMARKET zu haben.