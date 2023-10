Ein hochmoderner Helikopter im Anflug

Der Entwickler HYPE (Hype Performance Group) bringt wieder mal einen Helikopter aus dem Hause Airbus in den Sim. Der H160 ist einer der neusten Helikopter von Airbus und besitzt neuste Techniken und ein modernes Aussehen.

Der Entwickler HYPE machte sich zur Aufgabe, den H160 in den Sim zu bringen. Wie die kürzlich veröffentlichten Bilder zeigen, lässt sich denken, dass die Qualität ihrer Produkte nicht nachlässt. Ein ansprechendes 3D Model lässt sich aus den Bildern erkennen. Über die Systeme gibt es bis jetzt noch wenig Informationen, aber Bilder vom Discord Server der Hype Performance Group zeigen, dass auch an akkuraten Systemen gearbeitet wird. Nähere Informationen wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber bestimmt wird es mehr Informationen zu dem hochmodernen Helikopter näher am Release geben. Bis dahin müssen wir uns aber noch gedulden.

Wie auf der Instagram Seite von HYPE zu sehen ist, sollen in der kommenden Woche die nächsten News erscheinen.