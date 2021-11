Crowded Skies 2021 – The Return!

Das Onlinenetzwerk IVAO lädt am 4. Dezember zum CROWDED SKIES Event ein. Nach einer kurzen Pause im Jahr 2020, in der sich IVAO auf das neue Branding und andere Projekte in den IVAO-Küchen konzentriert hat, gibt es in diesem Jahr wieder diesen Mega Event – und das zum 16. Mal!

Sponsor Aerosoft spendet auch in diesem Jahr wieder 1 Euro für jede Verbindung mit dem Netzwerk in der Spitzenzeit. Dieses Jahr wird auch das erste Jahr sein, in dem die Beta-Software für beide Clients, Aurora für ATC und Altitude für Piloten, endlich verfügbar ist. Es gibt ja einige neuen Funktionen wie simulierte VHF-Kommunikation, die Funkübertragungen realistischer macht als je zuvor!

Das Konzept hinter diesem Event ist nicht nur das Ziel, unsere Mitglieder an einem Tag im Jahr zu vereinen, um an dem größten Event in unserem Lineup teilzunehmen, sondern auch die damit verbundene Wohltätigkeit. Es ermöglicht unserer internen DevOps-Abteilung, unsere Server einem Stresstest zu unterziehen, um sicherzustellen, dass wir Ihnen während und nach dem Event die bestmögliche Erfahrung bieten.

Der Event findet am 04.12. von 00z – 23.59z statt. Weitere Infos findet Ihr im IVAO Forum (für registrierte Benutzer). Der Peak wird gegen 19z erwartet.