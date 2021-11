Dash NEWS!

Die „lang erwartete“ TRAINING Edition der MJC8 Q400 (P3Dv4.5 / v5.2) befindet sich in der finalen Beta-Testphase und soll gegen Ende November dieses Jahres veröffentlicht werden, sofern keine größeren Probleme auftreten, so der Hersteller in einem Forumpost. Kunden, die bereits eine PRO-Edition unseres Q400 besitzen, erhalten einen Sonderrabatt bei dem Anbieter, bei dem sie die ursprüngliche Version gekauft haben.

Da laut Majestic Software einige Kunden mit dem Visual Extension Package nicht zufrieden waren, soll das virtuelle Cockpit der Q400 für die P3D-Plattform erheblich umgestaltet werden. Die zu erwartenden Änderungen betreffen die 3D-Objekte und die Strukturelemente des Cockpits (Dach, Wände usw.) sowie die Instrumente. Sowohl die Instrumententexte als auch die Auflösung der EFIS-Bildschirme sollen verbessert werden. Dieses Upgrade wird den Besitzern des Visual Extension Pakets sowie der Training Edition der Q400 kostenlos zur Verfügung gestellt.