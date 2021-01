By Pattek

Aerosoft kündigt Airbus-Reihe an

Im eigenen Forum hat Aerosoft nun das nächste Projekt bestätigt. Wie Entwickler Matthijs Kok mitteilt, ist die Umsetzung der Airbus-Reihe in Planung. Diese umfasst die “Klassiker” A320 und A321, den “Baby-Bus” A318/A319 sowie die A330 für die Langstrecke. Welches Modell zunächst veröffentlicht werden könnte ist noch nicht bekannt. Der einzige Screenshot zeigt eine A320 in sehr früher Phase.

Noch habe es keine wirkliche Arbeit an Modellen oder Texturen gegeben. Dies soll laut Kok aber bald starten. Derzeit arbeite ein Team um drei Personen an den Systemen. Diese Arbeitsgruppe soll in den kommenden Monaten auf sechs Mitglieder aufgestockt werden.

Wie so vieles ist auch noch unklar, wie weit die Systemtiefe reichen wird. Hierzu erläutert Matthijs Kok, dass man der bisherigen Philosophie treu bleiben wolle und den Fokus auf den Piloten-Alltag lenken möchte. Beispielhaft sagt der Entwickler dazu, dass man eher eine voll funktionsfähige Cockpit-Tür integrieren möchte, als einen seltenen Ausfall im Antriebssystem, der vielleicht einmal in der Karriere realer Piloten vorkommt.

Das Projekt soll keine bloße Portierung bestehender Airbus-Produkte für FSX oder Prepar3d sein, sondern eine Neuentwicklung, die sich neuer Technologien des MSFS bedient. Wann allerdings zum ersten Mal einer der neuen Flieger abhebt, ist noch völlig offen. Die Entwicklung laufe zwar paralellel zu anderen Aerosoft-Projekten, doch die bereits weit fortgeschrittene CRJ-Reihe sowie die DHC Twin Otter würden beide vorher veröffentlicht.