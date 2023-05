Kurze Meldung von Scott Gentile von A2A Simulations in seinen Forum:

Wir haben mit der Arbeit an den Anleitungsvideos begonnen, was viel über den Stand des Projekts aussagt. Es ist überwältigend zu erleben, wie sich dieses Flugzeug genau wie ein Flugzeug verhält, das ich so gut kenne.

Es geht also voran mit der Transition von A2A Simuations Flugzeuge zum MSFS. Ein Datum gibt es nicht, was auch verständlich ist.

