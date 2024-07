Szenerie-Release Ganderkesee: Marten Krull von der FSS AG im Interview

Die FlightSim Studio AG kennen Flusi-Nutzer vor allem wohl für ihre Flugzeug-Addons wie die E-Jet-Reihe oder GA-Flieger von Tecnam. Doch immer wieder bringen die Schweizer Entwickler auch (meist kleinere) Flugplatz-Szenarien auf den Markt. Die Detailtiefe ist dabei allerdings groß – wie auch das neueste MSFS-Addon zeigt: das Anfang Juli releaste Atlas Airfield Ganderkesee (EDWQ).

Der zugehörige Ort mit dem für ungeübte Zungen leicht sperrigen Namen ist eine Kleinstadt rund 20 Kilometer westlich von Bremen. Der Ende der 1960er Jahre eröffnete Flugplatz verfügt über eine rund 840 Meter lange Asphaltpiste und ist Sitz des Flugzeugwartungs- und Charter-Dienstleisters Atlas Air Service (daher natürlich auch der Name). Außerdem sind der Luftsportverein Ganderkesee, der Luftsportverein Hude e. V., eine Fallschirmspringerschule, ein Hotel mit Restaurant sowie weitere Unternehmen am Flugplatz beheimatet.

Mit einer Sondergenehmigung dürfen hier sogar Flugzeuge mit einem Startgewicht von mehr als 5,7 Tonnen landen. Eine weitere Besonderheit ist die in Deutschland eher seltene Nachtflugerlaubnis, die den Flugplatz für viele Prominente zu einer beliebten Alternative zum nahegelegenen Flughafen Bremen (EDDW) macht.

Die Szenerie-Version wartet mit vielen liebevollen Details auf, wie etwa dem angrenzenden Kinderspielplatz, den Flugzeughallen und dem Restaurant “Airfield”, dessen Außenterrasse originalgetreu abgebildet ist. Wobei, fast: denn die Umsetzung entspricht dem Stand von Mitte 2023; vor kurzem wurde der Außenbereich neu gestaltet. (Mehr Infos dazu gibt es weiter unten im Interview). Auch steuerbare Objekte gibt es! So lässt sich etwa das Tor des großen Hangars einer Eventlocation öffnen und schließen.

Für nicht ganz zehn Euro gibt es im Simmarket den interessanten Flugplatz, von dem aus auch spannende Ziele wie etwa die ostfriesischen Inseln oder Nordholland mit kleineren Fliegern in kurzer Distanz erreichbar sind.

Interview mit Marten Krull

Die Veröffentlichung des Ganderkesee-Addons der FlightSim Studio AG haben wir von simflight.de zum Anlass genommen, mit Marten Krull, Head of Sales & Projects bei FSS, über ihr Vorgehen und ihre Philosophie bei der Entwicklung von Szenerien zu sprechen.

simflight.de: FSS hat sich vor allem einen Namen mit Flugzeug-Addons gemacht. Immer wieder aber auch bringt ihr meist kleinere Flugplatz-Szenerien heraus. Nach welchen Kriterien sucht ihr potentielle Vorbilder aus?

Marten Krull: Die Flugplätze entstehen nach Lust und Laune. Oft fliegt einer aus dem Team real irgendwo hin und kommt begeistert mit Fotos vom Platz zurück. Einen kommerziellen Hintergrund hat die Auswahl der kleinen Flugplatz-Addons nicht.

Welche Schritte durchläuft ein Projekt von der Idee bis zum Release?

Zunächst benötigen wir natürlich sehr viele Fotos und Videos. Im besten Fall können wir sogar ein paar “Locals” auftreiben, die uns regelmäßig mit Nachschub versorgen können. Dann beginnt die Modellierung, Texturierung und am Schluss wird das Bodenlayout gemacht, Licht und Animationen eingebaut. Die Entwickler dieser kleinen Plätze arbeiten jedoch nicht in Vollzeit an den Projekten, sondern wann immer sie Spaß daran haben. Daher kann es durchaus lange dauern, bis eine Szenerie fertig ist.

Wie unterscheidet sich die Arbeit an Flugzeug-Addons von Szenerie-Addons?

Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Szenerien können von einer Person in Eigenverantwortung bearbeitet werden. Ein Flugzeug erfordert ein ganzes Team aus Leuten, die zusammenarbeiten müssen. Da ist viel mehr Koordination und Abstimmung gefragt. Umso länger dauert es entsprechend.

Was zeichnet Ganderkesee aus und welche Herausforderungen gab es da vielleicht auch?

Besonders sind in Ganderkesee die speziellen Objekte wie z.B. der Hubschrauber auf der Rückseite oder der Spielplatz. Da ist schon mehr Können gefragt, als “nur” ein einfaches rechteckiges Gebäude. Herausfordernd war auch, dass die Terrasse des Flugplatzes während der Entwicklung umgebaut wurde. Aktuell haben wir noch den alten Stand. Aber ich selbst war erst kürzlich dort und habe auf der neuen Terrasse Mittag gegessen. Sie wird also irgendwann Einzug erhalten.

Welche Projekte stehen aktuell noch auf eurer Liste?

Die Flugplätze werden von uns nicht großartig geplant. Momentan haben wir keinen aktiv in Entwicklung. Schlagt uns doch mal einen vor 😊