Jetzt gehts auch mit X-Plane 11 nach Shanghai Pudong

Die Newcomer von AMJ Studios haben nach ihrer Shanghai City Scenery jetzt auch den Flughafen Shanghai Pudong (ICAO: ZSPD) für X-Plane 11 im Angebot.

Während weite Teile Europas in Sachen Flugverkehr noch in der Coronastarre verfallen bleiben, läuft in China die Fliegerei schon wieder auf Hochtouren. Dazu passend hat AMJ Studios eine sehr detaillierte Umsetzung des zweitgrößten chinesischen Airports fertiggestellt.

Die Homebase von China Eastern Airlines besitzt mittlerweile vier Start- und Landebahnen (Rwys 16L/34R 3800m, 16R/34L 3800m, 17L/35R 4000m und Rwy 17R/34L 3400m) und bald kommt mit der Runway 15/33 eine weitere dazu. Die internationalen Verbindungen sind im Moment noch stark reduziert, aber Lufthansa fliegt Pudong im Moment immerhin mit der Boeing 747-8 an.

Bekannt wurde der Pudong Flughafen auch durch die Transrapid Strecke, die die 30 Kilometer entfernt liegende Innenstadt mit den Terminals verbindet.

Das Produkt kann bei simMarket für 32 Euro erstanden werden, wobei Besitzer der AMJ Studio Shanghai City Scenery nur 28 Euro zahlen müssen. Die Downloadgröße beträgt 1,82 Gigabyte.

Features:

– Accurate airport layout according to latest charts

– Custom buildings including terminals, satellite concourse, maintenance and cargo facilities

– Tunnels connecting terminals and the satellite concourse

– SAM compatibility

– Friendly FPS

– Static aircrafts including the warm-welcomed Juneyao Air special liveries

– CAAC style taxi signs available