Gaya-Sim Wien: Release steht kurz bevor?

Der Release scheint wohl fast vor der Tür zu stehen. Zumindest deuten das die Entwickler von Gaya Simulations in ihrem neuesten Update an. Dabei zeigen die Entwickler clever inszenierte Screenshots ihres Airport-Addons des Flughafen Wiens (LOWW) – die allerdings noch nicht den finalen Stand der Szenerie beschreiben. Denn noch würden Parkposition auf dem Apron B fehlen. X-Plane-Piloten können sich bei den Gates auf einen Integrierung von SAM freuen, in der P3D-Version soll SODE samt VGDS an den Start gehen. Vom der P3D-Version sollen in den nächsten Tage ebenfalls Preview-Screenshots erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden.