UK: Cornwall Newquay Airport MSFS

Der Cornwall Newquay Airport (EGHQ) ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Südwesten Englands. Er liegt etwa 5 Kilometer nordöstlich von Newquay, einem beliebten Touristenort an der Küste von Cornwall. Der Flughafen wurde 1933 eröffnet und hat seitdem eine wichtige Rolle in der Region gespielt.

Heute bietet der Cornwall Newquay Airport (ICAO: EGHQ) eine Vielzahl von Flugverbindungen zu Zielen in Großbritannien und Europa an. Der Flughafen ist ein wichtiger Standort für die low-cost-Airlines wie Ryanair und EasyJet, aber auch für die traditionellen Fluggesellschaften wie British Airways und Flybe. Im Jahr 2019 wurden über 460.000 Passagiere am Flughafen abgefertigt.

Der Flughafen ist auch ein wichtiger Standort für die Raumfahrtindustrie. Im Jahr 2020 wurde bekannt gegeben, dass der Cornwall Newquay Airport als Standort für den Spaceport Cornwall ausgewählt wurde. Dieser wird als erster kommerzieller Weltraumbahnhof in Großbritannien dienen und soll 2022 in Betrieb gehen.

Die UK Spezialisten von UK2000 Scenery haben nun einen hoch detaillierten Scenery-Addon für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) erstellt, der diesen Flughafen in all seiner Pracht zeigt. Der Addon enthält hochauflösende Texturen, realistische Bodenmarkierungen und eine Vielzahl von Details, wie zum Beispiel beleuchtete Gebäude und Fahrzeuge.

Features:

Hoch detaillierte Gebäude und Strukturen

Realistische Bodenmarkierungen und Texturen

Beleuchtete Gebäude und Fahrzeuge

Hochauflösende Bodentexturen

Vielzahl von Details, wie zum Beispiel Zäune, Vegetation und Fahrzeuge

