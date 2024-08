Noch ein Flugzeug von Retrowings: Der Metroliner für XP12

Nachdem vor ca. einem Monat der Developer Retrowings Bilder von einer sich in der Entwicklung befindenden Douglas DC-9 veröffentlichte (wir berichten) wurde nun ein weiteres Flugzeug auf dem X (ehemals Twitter) Account von X-Plane gepostet: Ein Metroliner.

Der “Metroliner” heißt offiziell “Fairchild Swearingen Metro” (ICAO SW4) und ist ein Passagierflugzeug der Hersteller Fairchild und Swearingen. Angetrieben wird das kleine Passagierflugzeug über 2 Propellermotoren.

Viel zu sehen gibt es vom neuen X-Plane Flugzeug noch nicht, lediglich ein paar Bilder, die uns die Qualität dieses Flugzeugs zeigen:

Wie auch bei der DC-9 von Retrowings lassen sich die Texturen im Cockpit bereits in dieser frühen Entwicklungsphase sehen. Weitere Informationen zu dem Flugzeug, beispielsweise über die Systemtiefe, gibt es leider noch nicht.

Was haltet ihr von diesem Flugzeug? Werdet ihr es euch, wenn es erscheint, in eueren X-Plane-Hangar stellen? Lasst es mich in den Kommentarten wissen!