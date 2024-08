MSFS Developer Stream: WU18 mit DACH und vieles mehr…

Es ist wiedermal soweit: am 14. August kamen Jörg Neumann, Sebastian Wloch und Martial Bossard in einem Developer zusammen, um viele Fragem zu beantworten und auch einiges an Ankündigung loszuwerden. Aufgrund Personal- und Zeitengpässen, fällt unsere Zusammenfassung dieses Mal etwas kompakter aus. Danke für euer Verständnis.

Das 18. World Update für den Microsoft Flight Simulator konzentriert sich (nun zum zweiten Mal) auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Es bringt diese Region auf den neuesten technischen Stand, ähnlich dem kürzlich veröffentlichten Update für die britischen Inseln. Zu den Neuerungen gehören verbesserte Höhenmodelle mit einer Auflösung von bis zu einem Meter und aktualisierte Photogrammmetrie für Städte wie Berlin (einschließlich Potsdam und Karow), Frankfurt am Main, Wien, Salzburg, Zürich und Bern. Zudem werden mehrere neue Sehenswürdigkeiten in die Region integriert. Außerdem gibt es drei neu, handgefertigte Airports, darunter der Flughafen München, der bereits zuvor von Gaya Simulations angekündigt wurde. Der Flughafen von Salzburg in Österreich und Bern in der Schweiz zählen ebenfalls dazu.

Zusätzlich zum World Update wird ein neues Flugzeug, die Focke-Wulf 200 Condor, als „Local Legend“ eingeführt. Dieses historische Flugzeug, bekannt als das erste Landflugzeug, das nonstop von Berlin nach New York geflogen ist, wird in Zusammenarbeit mit iniBuilds und dem Deutschen Technikmuseum in Berlin für den Simulator umgesetzt.

Darüber hinaus gibt es Änderungen im Update-Plan des Simulators. Das ursprünglich geplante Sim Update 16 wird verschoben, da das neue GDK für Xbox noch nicht stabil läuft. Stattdessen wird das dritte Aircraft and Avionics Update priorisiert, welches Verbesserungen für den Airbus A310 und A320 NEO enthält. Auch die ATR von Hans Hartmann erhält ein Update, einschließlich einer neuen STOL-Variante der ATR42-600 und der viel gewünschten ATR72-600F (Release im September). Auch die 707 von Aeroplane Heaven sei nicht mehr weit von einer Veröffentlichung entfernt. Angepeilt ist der 17. September.

Zum Abschluss des Entwicklerstreams wurden zukünftige Pläne angesprochen. Ein Brasilien-Update ist für Dezember 2024 geplant, einschließlich der CAP-4 Paulistinha als neues Add-On. Außerdem dürfen wir uns auf den nächsten Stream im September freuen, welcher u.a. eine Liste der MSFS2024 Flugzeuge beinhalten soll.