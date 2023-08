[UPDATE] Mathijs Kok -> PMDG

[UPDATE] Jetzt gibt es auch die Bestätigung von Robert Randazzo, PMDG in deren Forum:

“Ich persönlich freue mich sehr, meinen langjährigen Freund Mathijs im PMDG-Team begrüßen zu dürfen. Ich werde etwas später mehr zu diesem Thema sagen – und vielleicht werde ich einiges von dem beleuchten, was er im Rahmen unserer künftigen Expansion tun wird, oder auch nicht.

Erwarten Sie, dass er sich etwas zurückhält, während er Halt findet und auf Touren kommt. Unsere Kultur ist ganz anders als die, die er nach zwei Jahrzehnten hinterlassen hat – und seine Rolle hier wird auch ganz anders sein. Es gibt einige Schlüsselmomente in der Geschichte von PMDG – und es ist 15 Jahre her, dass wir konkrete, positive Veränderungen vorgenommen haben, um das allgemeine Qualifikationsniveau und die Fähigkeiten unseres Teams zu verbessern. Die Aufnahme von Mathijs in das PMDG-Team ist eine von zahlreichen Veränderungen, die im Hintergrund stattfinden und einen großen Beitrag zu meinen strategischen Zielen für PMDG leisten – und ich versichere Ihnen, Sie werden begeistert sein, wenn Sie sehen, wie dieser Plan aussieht.

In der Zwischenzeit hoffe ich, dass Sie ihn alle in unserem Team willkommen heißen. Wenn Sie anderer Meinung sind, können Sie sich gerne zurücklehnen und ihm die Möglichkeit geben, sich mit einer sauberen PMDG-Liste zu beweisen, aber Sie müssen versprechen, dass Sie hierher zurückkommen und sich bedanken, wenn wir Ihnen das Gegenteil beweisen.

Denken Sie immer daran, dass er ein Mitglied meines Teams und ein lieber Freund ist – und ich bin froh, dass er hier ist.”

Nun ist die Katze aus dem Sack, Ex-Aerosoft Projekt Manager Mathijs Kok kommt bei PMDG unter. Ich fragte ihn nach einer kurzen Bestätigung, da es von PMDG noch kein offizielles Statement gibt, und er antwortete mir:

“Nach fast 20 Jahren beschloss ich, Aerosoft zu verlassen, weil ich mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden war. Da ich im Methusalem-Alter bin, war ich überrascht, dass Robert Randazzo mich sofort bat, zu PMDG zu kommen, ein Angebot, das ich sofort annahm. Bei PMDG werde ich mehrere Hüte tragen; ich kann jetzt noch nicht alles verraten. Ich werde sicherlich Projekte leiten, wie ich es seit drei Jahrzehnten getan habe, aber ich werde auch in andere Bereiche des täglichen Betriebs von PMDG involviert sein.”

Der Wechsel von Mathijs Kok von Aerosoft zu PMDG ist aus mehreren Gründen bedeutsam:

Koks Weggang von Aerosoft nach fast 20 Jahren ist ein Verlust für das Unternehmen, da er ein angesehener Projektmanager war, der gut mit den Kunden kommunizierte. Die Übernahme von Kok durch PMDG ist ein bedeutender Gewinn für das Unternehmen, da er jahrzehntelange Erfahrung im Projektmanagement mitbringt. Koks neue Rolle bei PMDG ist noch nicht klar, aber er wird an verschiedenen Aspekten des Tagesgeschäfts des Unternehmens beteiligt sein, einschließlich der Leitung von Projekten. Dies könnte potenziell zu neuen und spannenden Entwicklungen für PMDG und die Flugsimulations-Community als Ganzes führen. Die Nachricht von Koks Wechsel hat in der Flugsimulations-Community für Aufsehen gesorgt, und viele haben ihre Glückwünsche und ihre Begeisterung für seine neue Rolle zum Ausdruck gebracht. Dies zeigt den Einfluss, den Kok auf die Gemeinschaft hatte, und den Respekt, den er sich im Laufe der Jahre erarbeitet hat.

Insgesamt ist der Wechsel von Mathijs Kok von Aerosoft zu PMDG für beide Unternehmen und die Flugsimulations-Community als Ganzes von Bedeutung. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Entwicklungen sich aus Koks Engagement bei PMDG ergeben werden, aber seine Erfahrung und sein Ruf deuten darauf hin, dass sich aufregende Dinge am Horizont abzeichnen.

Die Precision Manuals Development Group (PMDG) ist ein kommerzieller Entwickler von Add-on-Flugzeugen für den Microsoft Flight Simulator, Lockheed Martin Prepar3D und die X-Plane-Serie. Das Unternehmen wurde 1997 von Robert S. Randazzo gegründet, der erklärte, dass es sein oberstes Ziel sei, die Software so weit zu entwickeln, dass sie verwendet werden kann. PMDG hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, beschäftigt aber mehrere Mitarbeiter in Ländern wie Belgien, Südafrika und Kanada. Das Unternehmen ist bekannt für die Erstellung hoch detaillierter und realistischer Simulationen von Flugzeugen, darunter die Boeing 737-800, 737-900, 737-600 und 737-700. Diese Simulationen beinhalten Funktionen wie erweiterte Animationen, Cockpit-Details und genaue Darstellungen von Bordinformationssystemen und Flugzeugmanagement. Die Software von PMDG wurde für ihren Realismus gelobt, und das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Beta-Testern, zu denen mehrere Luftfahrtexperten gehören. Das Unternehmen bietet auch Kundensupport, Tutorials und kostenlose Produktaktualisierungen über sein PMDG Operations Center 2.0 an. Im Jahr 2021 veröffentlichte PMDG sein Debütprodukt für den Microsoft Flight Simulator, die PMDG DC-6.