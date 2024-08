Just Flight packt aus! Neuigkeiten zur RJ Professional und zum A300B4

Vor kurzem hat uns Just Flight detaillierte Einblicke in die Entwicklung von zwei heiß ersehnten Produkten gewährt: die RJ Professional Reihe und den Airbus A300B4. Neben einigen Informationen gab es auch viele Vorschaubilder.

RJ Professional

Just Flight teilte per Development Update viele Informationen zur Kabine der Avro RJ mit. Diese wurde unter anderem individuell für alle drei RJ-Varianten modelliert. Dabei wurde auf jede kleine Besonderheit der einzelnen Versionen Rücksicht genommen. In den folgenden Bildern wird besonders der hohe Detailgrad ersichtlich:

Darüber ist diese Kabine auch vollständig simuliert. Das heißt, dass Beleuchtung, Ansagen, die Kaffeemaschine und vieles mehr bedient und eingestellt werden kann. Just Flight bezeichnet den Flieger zum aktuellen Standpunkt als “feature complete”. Nun geht es für ihn in die “polishing” Phase, in der nochmals alles getestet und verbessert wird. Außerdem dürfen wir uns auf weitere Previews in naher Zukunft freuen.

Airbus A300B4

Auch zum Airbus A300B4 gibt es in einem Development Update weitere Informationen und Vorschaubilder. Dabei liegt der Fokus auf verschiedenen Rundinstrumenten und dem glareshield.

Im nächsten Development Update dürfen wir uns auf weitere Previews freuen. Dann soll der Fokus auf dem Flight Engineer Panel liegen.