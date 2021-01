Im Osten was Neues – Kiew Boryspil für MSFS

Jetzt hat es auch der größte Flughafen der Ukraine auf den MSFS 2020 geschafft: Der Szenerieentwickler PYREEGUE Dev Co. hat den Flughafen Kiew Boryspil (ICAO: UKBB) umgesetzt.

Er liegt 29 km östlich von Kiew und wird von Lufthansa und anderen großen Linienfluggesellschaften angeflogen. Außerdem gibt es auf der Ostseite des Platzes auch noch eine Militärbasis der ukrainischen Luftwaffe.

Die beiden Parallelbahnen 36L/18R (3500m) und 36R/18L (4000m) bieten die Möglichkeit mal wieder Anflüge mit dem metrischen Höhensystem zu üben. Nach dem Durchfliegen des Transition Levels wird hier der Höhenmesser nämlich vom Flight Level System in Fuß (QNH) auf Höhe über Grund in Metern (QFE) umgestellt. Bei der Landung zeigt der metrische Höhenmesser (wenn vorhanden) dann anstatt Elevation des Flughafen einfach null an.

Die Entwickler haben detaillierte Terminals und Hangars mit HD Texturen und PBR-Materialien entsprechend dem 2020-Layout erstellt. Außerdem wurden noch einige Gebäude in der Umgebung umgesetzt. Die Landebahnen sind mit dem realen Gefälle dargestellt.

Das Add-on ist für gute 21 Euro bei simMarket erhältlich. Die Downloadgröße beträgt 815 MB.

Features: