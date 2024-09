Flysimware kündigt Veröffentlichung der Beechcraft Sierra C24R für MSFS an

Das Entwicklerteam Flysimware, bekannt für seine hochwertige Umsetzungen der Cessna 414AW und des Learjet 35A, hat angekündigt, dass ihr nächstes Flugzeugprojekt kurz vor der Fertigstellung steht. Die Beechcraft Sierra C24R, deren Entwicklung vor zwei Jahren begann, soll noch im September (“SepteMeber” lt. Video 🙈) für den Microsoft Flight Simulator erscheinen.

Zur Ankündigung hat Flysimware ein ausführliches Demonstrationsvideo veröffentlicht, das einen umfassenden Einblick in die visuelle Umsetzung, die Audioqualität und die verschiedenen Cockpit-Optionen des Flugzeugs gibt.

Besonders hervorzuheben ist die Audiogestaltung durch Boris Audio Works, der für seine immersiven Klanglandschaften im Microsoft Flight Simulator bekannt ist.

Flysimware bietet für die Sierra C24R eine beeindruckende Auswahl an Instrumentenkonfigurationen:

G3X + GTN750

G3X + GTN750Xi

G3X + GNS530

G5 Analog + GTN750

G5 Analog + GTN750Xi

G5 Analog + GNS530

Diese Vielfalt ermöglicht es Piloten, zwischen modernen Glascockpits und traditionelleren analogen Konfigurationen zu wählen. Zusätzlich verfügt das Flugzeug über CGR-30P und CGR-30C Motordisplays.

Das Video präsentiert auch das integrierte EFB (Electronic Flight Bag), ein umfangreiches Werkzeug zur Steuerung verschiedener Flugzeugfunktionen.

Mit der Veröffentlichung der Sierra C24R erweitert sich das Angebot an hochwertigen General Aviation Flugzeugen für den Microsoft Flight Simulator. In diesem wettbewerbsintensiven Segment finden sich bereits exzellente Produkte wie die Piper-Reihe von Just Flight oder die A2A Comanche 250.

Genaue Details zu Veröffentlichungsdatum und Preis stehen noch aus. Auch ist unklar, ob Flysimware wie bei früheren Projekten zunächst eine Early-Access-Version veröffentlichen wird.

Die bevorstehende Veröffentlichung der Beechcraft Sierra C24R verspricht, ein spannendes Ereignis für die MSFS-Community zu werden. Mit der Aufmerksamkeit für Details, den vielfältigen Cockpit-Optionen und der Erfahrung von Flysimware hat die Sierra C24R das Potenzial, Simulationspiloten weltweit viele Stunden Flugspaß zu bieten.