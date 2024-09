DC Designs’ Concorde wird aufpoliert

Schon seit einiger Zeit fliegt die Concorde von Entwickler DC Designs durch den virtuellen Himmel des MSFS. Nun ist es laut dem Developer Zeit für ein Update. Denn zurzeit werden Texturen und die Modellierung neu gestaltet. Einige Vorschaubilder dazu wurden bereits auf Facebook geteilt (wie immer mit dem Hinweis WIP)

Zu diesen Bildern wurde folgender Text geteilt (frei aus dem Englischen übersetzt):

“Ich habe diese Woche sowohl im Cockpit der Concorde als auch in der Passagierkabine gearbeitet und viele Details hinzugefügt, während ich immer weiter voranschreite. Das Cockpit hat jetzt die vollständige Anzahl an Sitzen und kann vom Benutzer von vorne nach hinten erkundet werden. Außerdem habe ich die Ablagen, Fenster und andere Merkmale umgestaltet, um einen höheren Detailgrad zu liefern. Im Cockpit wurde an der Neutexturierung und einer erneuten Umsetztung vieler Instrumente gearbeitet, sowie an der Programmierung verschiedener Anzeigen und anderer Funktionen. Es gibt noch viel zu tun. Dies wird jedoch alles hoffentlich die “Concorde user experience” verbessern. Genießt die Bilder; die Arbeit wird nächste Woche an all dem fortgesetzt, einschließlich der Hinzufügung zusätzlicher „Interaktiver Punkte“, wie zum Beispiel neu gestaltete Cockpitfenster, die sich öffnen lassen, sowie der Neutexturierung und Umgestaltung der Cockpitwände mit zusätzlichen Details und korrekter Farbgebung.”

Wann das Update verfügbar sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Wir dürfen uns jedoch freuen in Zukunft mit einer noch schöneren Concorde und Mach 2 über den Atlantik zu “brettern”.