DACH Region im Fokus: WU18 und eine neue Local Legend veröffentlicht

Erst vor kurzem hatte Jörg Neumann im letzten Entwicklerstream das neue World Update 18 angekündigt, welches nun veröffentlicht wurde. Das „World Update XVIII“ für den Microsoft Flight Simulator überarbeitet Deutschland, Österreich und die Schweiz, auch bekannt als DACH-Region.

Die Update-Highlights umfassen unter anderem die Erfassung von 10 Städten in hochauflösendem 3D, darunter Wien, Berlin, Frankfurt am Main und Zürich. Zusätzlich wurden 116 Sehenswürdigkeiten (Points of Interest) hinzugefügt, sowie drei handgefertigte Flughäfen: Salzburg (LOWS), München (EDDM) und Bern (LSZB). Ein besonderer Fokus liegt auf der präzisen Darstellung von Landschaften, darunter die Alpen, Seen, Wälder und historische Bauwerke. Das ermöglichen verbesserte Höhenmodelle mit einer Auflösung von bis zu einem Meter. Das Update bietet auch neue Aktivitäten: Es gibt drei Entdeckungsflüge über Wien, Zürich und Frankfurt am Main, drei Landeherausforderungen und drei Buschflüge, die beeindruckende Routen in Deutschland, Österreich und der Schweiz abdecken.

Mit dem World Update kam auch eine neue Local Legend. In diesem Fall handelt es sich um die Focke-Wulf Condor 200. Das Flugzeug ist im in-game Marketplace für 14,99€ erhältlich.