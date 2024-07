Ankündigung: Fieseler Fi 156 Storch in Entwicklung durch ThirdWind Simulations

Am 11. Juli 2024 kündigte ThirdWind Simulations, ein neues Entwicklungsteam bestehend aus Nervegas und BurstixTV, die Entwicklung einer hochqualitativen Nachbildung der Fieseler Fi 156 Storch für Microsoft Flight Simulator (MSFS) an. Diese Entwicklung weckt großes Interesse in der Flugsimulations-Community, insbesondere bei Liebhabern historischer Flugzeuge.

Über die Fieseler Fi 156 Storch

Die Fieseler Fi 156 Storch ist ein legendäres Kurzstart- und Landeflugzeug (STOL), das während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Luftwaffe verwendet wurde. Bekannt für ihre außergewöhnliche Fähigkeit, auf sehr kurzen Pisten zu starten und zu landen, sowie für ihre hervorragenden Langsamflugeigenschaften, bleibt die Fi 156 ein Favorit unter Luftfahrtenthusiasten.

Entwicklung und Veröffentlichung

ThirdWind Simulations arbeitet intensiv daran, eine detailgetreue und realistische Nachbildung dieses ikonischen Flugzeugs zu erstellen. Die Fi 156 Storch wird sowohl im offiziellen Microsoft Store (für Xbox und PC) als auch möglicherweise auf Drittanbieterplattformen verfügbar sein.