Ab in die Zukunft mit EVIATION ALICE

Entwickler LivToAir hat soeben ein höchst interessantes Flugzeug veröffentlicht. Es handelt sich um die EVIATION ALICE FULL ELECTRIC. Der Name lässt schon auf die große Besonderheit schließen, welche der voll-elektrische Antrieb ist.

Die “echte” Eviation Alice ist ein vollelektrisches Flugzeug, das von der israelischen Firma Eviation Aircraft entwickelt wird. Ihr Erstflug fand am 27. September 2022 in Moses Lake, Washington, statt. Bei diesem erfolgreichen Testflug erreichte die Alice eine Höhe von 3.500 Fuß und war etwa acht Minuten in der Luft. Das Flugzeug ist für Kurzstrecken konzipiert und kann bis zu 9 Passagiere transportieren. Angetrieben wird es von zwei Elektromotoren mit einer Reichweite von etwa 400 Kilometern. Eviation arbeitet seit 2015 an der Alice. Nach der Präsentation des Prototyps auf der Paris Air Show 2019 erhielt das Projekt internationale Aufmerksamkeit. Mit weiteren Tests und Optimierungen bereitet sich Eviation darauf vor, die Alice in den kommerziellen Markt einzuführen, mit einem voraussichtlichen Markteintritt bis 2027.

MSFS-Nutzer müssen nicht mehr bis 2027 warten, um diese besondere Maschine zu fliegen, denn eine Nachbildung der Alice für den Sim ist bereits für 22,60 € auf Simmarket zu finden.

Feature List: