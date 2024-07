727 Frachter im Anflug: Release am 6. August

Eine Ikone der Luftfahrt, die Boeing 727, wird vom Entwicklerstudio FSS (FlightSim Studio AG) für den MSFS2020 umgesetzt. Der Dreistrahler wurde vor ca. einem Monat angekündigt und steht jetzt kurz vor dem Release. Die FlightSim Studio AG liefert nun via Discord neue Informationen zu ihrem neuen Produkt.

Ursprünglich war als Releasezeitraum Ende Juli angedacht. Dieser hat sich nun etwas verschoben und wurde auf den 6. August 2024 (8.00 UTC) angesetzt. Falls ihr bereits vorher einen Blick auf die 727 werfen wollt, könnt ihr dies ab dem 1.8. (00.00 UTC) bei verschiedenen content creators tun. – vielleicht auch hier bei simflight.de …. 😉 –

Folgende Screenshots stammen vom FSS Discord Server. Zu beachten ist, dass die Bilder noch nicht die finale Version des Produkts repräsentieren.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das GNS-XLS nicht in der ersten Release-Version verfügbar sein wird. Das GNS wird 1-2 Monate nach der Veröffentlichung in einem kostenfreien Update nachgereicht. Dafür wird aber ein detailliertes INS-System von Anfang an mit dabei sein.